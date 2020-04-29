Эвакуационный рейс МАУ в США привез пассажиров без багажа: названа причина

Эвакуационный рейс украинской авиакомпании МАУ Киев-Маями, который отправил домой из Украины граждан и жителей США, прилетел без багажа.

О его отсутствии люди узнали только по прилету, пишет одна из пассажирок самолета Александра Смилянская на своей странице в Facebook.

"Мы сидим на парковке без вещей, без сигарет, без подзарядок для компов (а у нас дедлайны). Магазины не работают, переодеться не во что. Почти всем самолетом сидим", — пишет Александра.

МАУ эвакуировал пассажиров без багажа pixabay

В аэропорту пассажирам сообщили, что багаж оставили в Украине, так как самолет не хотели перегружать. Это подтвердили и в самой компании МАУ.

Менеджер пресс-службы авиакомпании Игорь Прихожий сообщил, что часть багажа не удалось загрузить на борт из-за большой дальности рейса, для чего нужно много топлива, передает MC.today.

Багаж брали по приоритетности, в первую очередь домашних животных, коммерческий груз рейс не перевозили, утверждает представитель МАУ.

"Весь багаж пассажиров, который не был отправлен данным рейсом, будет доставлен пассажирам в Майами следующим спецрейсом, который будет выполнен 1 мая", — сказал Прихожий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира.