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''Этого хотела Украина'': Епифаний поддержал переименование УПЦ МП

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Глава единой украинской православной церкви митрополит Епифаний поддержал инициативу Верховной Рады о переименовании УПЦ Московского патриархата.

О целесообразности соответствующего законопроекта он высказался в эфире телеканала "1+1", передает ТСН. Предстоятель отметил, что переименование религиозных организаций с центром в стране-агрессоре отвечает ожиданиям украинцев.

"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", — заявил Епифаний.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Скриншот

Митрополит подчеркнул, что это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями.

Вместе с тем, владыка заявил, что политическую составляющую этого решения не стоит переоценивать. "Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности", — пояснил он.

"Здесь нет никакого вмешательства. Украинский народ этого хотел и ожидал", — добавил Епифаний.

Напомним, митрополита Епифания избрали главой единой Православной церкви Украины на объединительном Соборе 15 декабря.

В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии главы УПЦ.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
УПЦ МПединая церковьВерховная Рада Украинызаконопроект
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапская мразь боится назваться своим настоящим именем. Поэтому и хватается изо всех сил за название, которое скрывает ее вражескую сущность
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Суть этого "Епифания" простая - каждая ПИПЕТКА мнит себя КЛИЗМОЙ
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Бесы, антихристы и сектантанты в фаворе у нацистов киевского режима.
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Поллак Вадим
Поллак Вадим
Сиромашенко Александр, Їх просто просять назватися справжнім ім'ям.
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