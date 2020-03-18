"Это я убила Эрику": что известно о сериале, который "подставил" Зеленского

Во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к народу телеканал ICTV ошибочно запустил субтитры к сериалу "Нюхач" с курьезными фразами.

OBOZREVATEL узнал, что это – русскоязычный детективный телесериал, снятый в Украине кинокомпаниями FILM.UA и Pronto Film. Автором идеи, режиссером и соавтором сценария к фильму является Артем Литвиненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьера первого 8-серийного сезона сериала состоялась 11 ноября 2013 года на ICTV и 16 декабря 2013 года на российском Первом канале.

По состоянию на март 2020 года в эфир вышел уже четвертый сезон, сериал до сих пор транслируется как в Украине, так и в России.

ICTV оконфузился с субтитрами к речи Зеленского

ICTV оконфузился с субтитрами к речи Зеленского

Примечательно, что в 2018 году "Нюхача" запретили к показу в Украине из-за участия в нем актера-украинофоба Александра Фисенко. Он входит в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, и неоднократно нарушал государственную границу Украины, а также публично выступал с антиукраинскими заявлениями.

Отметим, что конфуз с речью Зеленского произошел именно из-за последнего четвертого сезона сериала. В частности, видео президента сопровождалось субтитрами такого содержания: "Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу! Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей".

ICTV оконфузился с субтитрами к речи Зеленского

ICTV оконфузился с субтитрами к речи Зеленского

Отметим, что речь в этом тексте идет о серии, в которой расследовалось загадочное убийство девушки по имени Эрика Лаатц, которое произошло еще 30 лет назад. Расследуют его полицейские из Таллина Томас и Вилма. Именно они нашли мумифицированный труп Эрики в Горхолле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 марта лидер государства обратился к украинцам по поводу угрозы коронавируса и рассказал об эвакуации граждан из других стран.

Ошибка с субтитрами во время трансляции его речи стала поводом для насмешек в сети. Пользователи активно публикуют фрагмент видео и скриншоты с титрами, а также создают фотожабы.

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