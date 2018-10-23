''Это второй шаг'': в Константинополе рассказали, когда Украине ждать Томос

Томос об автокефалии будет предоставлен Украинской православной церкви в нужное время.

Такое заявление сделал помощник Вселенского патриарха епископ Макариос Христопольский в интервью изданию "Урядовый курьер". По его словам, патриарх Варфоломей І ведет это дело и сделает все в свое время.

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - "удостоверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - подчеркнул Христопольский.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. Епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.