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''Это второй шаг'': в Константинополе рассказали, когда Украине ждать Томос

4.2тЧитать материал на украинском

Томос об автокефалии будет предоставлен Украинской православной церкви в нужное время.

Такое заявление сделал помощник Вселенского патриарха епископ Макариос Христопольский в интервью изданию "Урядовый курьер". По его словам, патриарх Варфоломей І ведет это дело и сделает все в свое время.

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - "удостоверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - подчеркнул Христопольский.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. Епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с Киевского патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Варфоломей
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули всю свою историю или в предательстве или в расколе,для них это состояние естественное,гены мазепы не спят,подвигают шароварников на очередные зрады.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московские попы-выплядки покиньте территорию Украины и не доводите до греха либо мы вам поможем ! чемодан вокзал расея
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кожедуб Руслан, не все. Есть те, кто хотят остаться в христианстве, а ватоправославные конечно уедут.
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