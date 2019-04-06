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"Это все майд*уны?!" Цимбалюк разгромил Захарову за претензии к Украине

1.3тЧитать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в пропаганде и порче отношений со страной-агрессором и нарвалась на жесткий ответ украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Его, а также фрагмент выступления Захаровой он опубликовал в своем видеоблоге на YouTube, напомнив скандальному дипломату о всех преступлениях ее страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

"Если киевский режим столько лет уничтожал как правовую базу, так и наносил сокрушительный удар по восприятию в глазах собственного населения и реалий, и реалий отношений с Россией, занимаясь пропагандой, то это вопрос не России, а Киева", — сказала спикер МИД РФ.

В свою очередь Цимбалюк в свойственной ему саркастической манере перечислил действия страны-агрессора, которые за последние годы сделали невозможными добрососедские отношения.

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"Ведь это в Украине пропаганда, ведь это Украина виновата, ведь это "попередники", "злочинна влада" делала все возможное, чтобы разрушить многовековые связи между Украиной и Российской Федерацией! Ну, подумаешь, российские военные в 2014-2015 годах уходили в отпуск по велению своих сердец и отправлялись воевать в Украину. Давайте перевернем эту страничку, давайте жить дружно, давайте забудем о Крыме, о Донбассе, о миллионах людей, которые живут в оккупации. Зачем акцентировать внимание на разрушенных аэропортах Донецка и Луганска?" — метко ответил он Захаровой.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Подумаешь, ну вывезли несколько фабрик и заводов с оккупированного Донбасса в РФ, затопили шахты. С кем не бывает! Зачем мы акцентируем внимание на негативе? Ведь мы же — "братские" народы и нам дальше нужно вместе жить и развивать нашу дружбу. А виноваты во всем эти, майда*ны. Это все они, а Россия ни при чем", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк напомнил Захаровой, что, несмотря на все возмущения России по поводу того, что развязанная ею война на Донбассе якобы является вымышленной, ее жертвы с обеих сторон — абсолютно реальны.

Также Захарова нарвалась на острую критику Цимбалюка из-за циничного анекдота об аннексии украинского Крыма. Он пристыдил ее за то, что она как официальное лицо превращает собственную страну в посмешище, оправдывая военные преступления.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Мария ЗахароваРоман Цимбалюк
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цимбалина все воюет с "пропагандистами" и разоблачает их)Сдается мне,что он тайно влюбленный в Марию и она его фетиш.Вот и страдает от осознания того,что она с ним на одной скамейке даже не присядет.
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