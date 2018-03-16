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"Это все Горбачев придумал": в "ДНР" показали "радости русского мира"

4.1тЧитать новость на украинском

В оккупированной Макеевке Донецкой области 15 марта пассажиры полтора часа под дождем ждали рейсовый автобус, но водитель их проигнорировал.

Как пишет в Twitter пользователь с ником Necro Mancer, водитель автобуса решил загрузить в автобус "зайцев".

"Макеевка, 15 марта - полтора часа под дождем, чтобы полупустой автобус загрузил "зайцев" за ближайшим углом. "Русский мир", - пишет он.

Возможно, таким образом водитель решил подзаработать на безбилетниках и оставить деньги за проезд себе.

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На видео, опубликованном пользователем, пассажиры, которые все же заранее купили билеты, возмущены подобным хамским поведением водителя.

Как сообщал "Обозреватель", ранее комбат заявил о разладе в "армии "Л/ДНР".

Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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