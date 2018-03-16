"Это все Горбачев придумал": в "ДНР" показали "радости русского мира"

В оккупированной Макеевке Донецкой области 15 марта пассажиры полтора часа под дождем ждали рейсовый автобус, но водитель их проигнорировал.

Как пишет в Twitter пользователь с ником Necro Mancer, водитель автобуса решил загрузить в автобус "зайцев".

"Макеевка, 15 марта - полтора часа под дождем, чтобы полупустой автобус загрузил "зайцев" за ближайшим углом. "Русский мир", - пишет он.

"Это всё виноват Горбачёв - палисадники вырубил, теперь Т1 хуярит"#Макеевка, 15/03/18: полтора часа под дождём, чтобы полупустой автобус загрузил "зайцев" за ближайшим углом #русскиймир pic.twitter.com/s9mj6Vi77R — Necro Mancer (@666_mancer) 16 марта 2018 г.

Возможно, таким образом водитель решил подзаработать на безбилетниках и оставить деньги за проезд себе.

На видео, опубликованном пользователем, пассажиры, которые все же заранее купили билеты, возмущены подобным хамским поведением водителя.

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