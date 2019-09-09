Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

11.6т Читать материал на украинском

В сети разнесли отчет по обстрелам на Донбассе, который предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Facebook она разместила материалы, на которых якобы показано количестве нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны ВСУ и террористов "Л/ДНР".

Захарова ссылалась на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, однако никаких документов или ссылок в публикации не закрепила.

Новости
Полное вранье, только без Марии Захаровой

"Публикую данные, подготовленные на основе информации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за конец июля – середину августа 2019 года. О процентном соотношении часто говорил Сергей Лавров (глава МИД РФ). Теперь это можно увидеть на инфографике. Это уже не тенденция, а система", – написала в сети она.

Отчет от Захаровой

Отчет от Захаровой

Facebook

Под постом Захаровой написали, что ее данные – фейк и потребовали предоставить официальный отчет ОБСЕ.

"Мария Захарова как начала лаврать, так лаврет не переставая", "А ссылку на первоисточник можно? Если это данные ОБСЕ, то на их сайте это тоже должно быть", "Я видел данные ОБСЕ. Там все наоборот", "Очередной фейк. Внимательно читайте отчет и не пишите неправду", "А доказательства есть (отчет ОБСЕ, например)? Или достаточно посмотреть на отфотошопленную диаграмму?", "А вы нам для наглядности продемонстрируйте, пожалуйста, наглядные графики обстрела Грозного (да и всей Чечни в целом) оккупантами из Москвы и борцами за независимость. Так сказать для понимания картины", "Это вам не Грозный с землей ровнять", – писали в сети.

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

Скриншот

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

Скриншот

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

Скриншот

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

Скриншот

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

Скриншот

"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Захарова устроила истерику из-за игнора Польшей президента Владимира Путина.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Теги
соцсети Донбасс
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
28
Смешно
3
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махов Макс
Махов Макс
Снова лошадку Машку, конюшни гебельса Лаврова, мордой в овес ткнули. Ну как всегда, чоооо. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Диванные воины "разнесли" Захарову. Ну надо же! Плохо, что она не разместила ссылку на сайт ОБСЕ, но не ленивый зайдет на сайт и посмотрит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Махов Макс
Махов Макс
Антошин пенис, а там всё наоборот, пачемута. Так что делать-то? Копыта к*цапав рубать или хвасты? Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Этот высер от Захаровой специально для ватной аудитории рф и ордло. Такие люди не обладают критическим мышлением и проверять ее фейк не будут, а просто схавают. В кремле прекрасно это знают.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel