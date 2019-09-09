"Это все фотошоп!" Захарову разнесли за ложь о Донбассе

В сети разнесли отчет по обстрелам на Донбассе, который предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Facebook она разместила материалы, на которых якобы показано количестве нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны ВСУ и террористов "Л/ДНР".

Захарова ссылалась на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, однако никаких документов или ссылок в публикации не закрепила.

"Публикую данные, подготовленные на основе информации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за конец июля – середину августа 2019 года. О процентном соотношении часто говорил Сергей Лавров (глава МИД РФ). Теперь это можно увидеть на инфографике. Это уже не тенденция, а система", – написала в сети она.

Отчет от Захаровой Facebook

Под постом Захаровой написали, что ее данные – фейк и потребовали предоставить официальный отчет ОБСЕ.

"Мария Захарова как начала лаврать, так лаврет не переставая", "А ссылку на первоисточник можно? Если это данные ОБСЕ, то на их сайте это тоже должно быть", "Я видел данные ОБСЕ. Там все наоборот", "Очередной фейк. Внимательно читайте отчет и не пишите неправду", "А доказательства есть (отчет ОБСЕ, например)? Или достаточно посмотреть на отфотошопленную диаграмму?", "А вы нам для наглядности продемонстрируйте, пожалуйста, наглядные графики обстрела Грозного (да и всей Чечни в целом) оккупантами из Москвы и борцами за независимость. Так сказать для понимания картины", "Это вам не Грозный с землей ровнять", – писали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Захарова устроила истерику из-за игнора Польшей президента Владимира Путина.

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