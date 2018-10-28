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''Это вредно для здоровья!'' Украинцев расстроил переход на зимнее время

1.2тЧитать материал на украинском

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад.

OBOZREVATEL спросил у своих читателей, стоит ли отменять перевод часов. Всего своим мнением поделились 18,9 тыс. человек.

53% участников опроса хотят, чтобы быстрее отменили, потому что это вредно для здоровья. Также 31% респондентов поддержали отмену. "В Европе поддержали отмену", - аргументировали они.

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Кроме того, 12% среди опрошенных выступили за перевод стрелок, ссылаясь на привычку, 4% - на экономию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с идеей отменить перевод часов выступило Министерство экономического развития и торговли.

Место
Украина
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