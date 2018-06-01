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"Это вам не США": на Волыни "поймали" страшное природное явление

4.2тЧитать новость на украинском

На Волыни зафиксировали необычное для Украины природное явление.

Журналист интернет-издания БУГ Дарья Поддубецкая сняла на видео песчаный смерч. Ролик она опубликовала в Facebook.

"Это вам не США, а это Украина! Более того - это Волынь. Я лично боюсь смерчей. А сегодня их пришлось увидеть несколько. И это все на Волыни", – написала Поддубецкая в описании.

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Она отметила, что смерчи видела примерно в 35 километрах от Владимира-Волынского, которые направлялись в сторону Павловки.

"Так да, там гуляют такие монстры", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Аризоне местный житель снял на видео огромный песчаный смерч.

Место
Украина
Объект
видео
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