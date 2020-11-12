Это вам не Феофания: больница, где фонариком подсвечивают, чтобы делать уколы

Наталья Юсупова Общество 00:24, 13.11.2020

Это не прифронтовая зона, нет, тут не стреляют и не рвутся снаряды..Хотя фото ужасают.

Больница Новомосковска, это Днепропетровская обл. Отделение, где лежат больные коронавирусом. Врачи спасают людей в адских условиях. Канализация не работает, света нет, персонал фонариком подсвечивает, чтобы делать уколы и ставить капельницы. 21 век на дворе. Информация и фото из интернета. Шок!! Это Вам не Феофания..

Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
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