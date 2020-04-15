"Это уникальный шанс": глава УГКЦ назвал главную возможность коронавируса

Общество 20:21, 15.04.2020

Пандемия коронавируса в мире должна объединить людей и привести к завершению всех воин.

Об этом в разговоре с шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) в эфире программы "Открытая Церковь" на YouTube-канале "Живе телебачення" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пандемия коронавируса – это уникальная возможность остановить любые военные конфликты в мире во имя общечеловеческой солидарности, которую мы теперь испытываем. Перед коронавирусом мы все беззащитны. Давайте будем по-новому смотреть на ценность человеческой жизни и по-новому строить отношения в мировом масштабе", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.

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