Главная Новости
15 апреля • обновлено в 20:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Это уникальный шанс": глава УГКЦ назвал главную возможность коронавируса

881
Читать материал на украинском

Пандемия коронавируса в мире должна объединить людей и привести к завершению всех воин.

Об этом в разговоре с шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) в эфире программы "Открытая Церковь" на YouTube-канале "Живе телебачення" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пандемия коронавируса – это уникальная возможность остановить любые военные конфликты в мире во имя общечеловеческой солидарности, которую мы теперь испытываем. Перед коронавирусом мы все беззащитны. Давайте будем по-новому смотреть на ценность человеческой жизни и по-новому строить отношения в мировом масштабе", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
УГКЦ война болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги