''Это тяжелый крест, не ожидал'': Епифаний высказался о новом статусе

Глава единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что статус предстоятеля для него очень ответственный.

"Для меня это тяжелый крест, несение которого положено мне на плечи при избрании в Святой Софии Киевской 15 декабря этого года. Я не ожидал, что Господь положит мне на плечи такую большую ответственность за уже единую поместную Украинскую православную церковь в моем таком молодом возрасте", — сказал он в интервью ZIK.

Епифаний подчеркнул, что мы живем в такое важное историческое время, о котором, наверное, мечтали многие поколения.

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"Мы говорим о 332 годах аннексии Российской церковью Киевской митрополии. Но этот процесс, наверное, продолжается уже более тысячи лет. А тех, кто хотел видеть единую Украинскую православную церковь, было уже много поколений", — добавил он.

Митрополит подчеркнул, что на его долю выпало воплотить это в жизнь. "Мы не ожидали, что получим в этом году такой большой подарок", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

OBOZREVATEL опубликовал самые значимые факты его биографии.

Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского Патриарха собирается сразу сформировать руководящие органы.