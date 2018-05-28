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"Это так больно!" Тело героически погибшего на Донбассе СБУшника встречали на коленях

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В Тернопольской области встретили тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.

Друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные жители Тернополя пришли встретить героя и отдать ему последний долг, сообщает местное отделение СБУ в Facebook.

Жители Тернополя на коленях вмести со святыми отцами помолились за душу офицера спецслужбы.

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

"Царство Небесное Герою!", "Низкий поклон", "Это так больно! Слава Герою и Вечная память", - написали в комментариях под фото прощания пользователи Facebook.

facebook.com/SSU.Ternopil

Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами попал под артиллерийский обстрел. Погибли два военнослужащих "Альфы", еще одного тяжело ранен.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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