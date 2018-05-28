"Это так больно!" Тело героически погибшего на Донбассе СБУшника встречали на коленях

В Тернопольской области встретили тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.

Друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные жители Тернополя пришли встретить героя и отдать ему последний долг, сообщает местное отделение СБУ в Facebook.

Жители Тернополя на коленях вмести со святыми отцами помолились за душу офицера спецслужбы.

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

facebook.com/SSU.Ternopil

"Царство Небесное Герою!", "Низкий поклон", "Это так больно! Слава Герою и Вечная память", - написали в комментариях под фото прощания пользователи Facebook.

facebook.com/SSU.Ternopil

Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами попал под артиллерийский обстрел. Погибли два военнослужащих "Альфы", еще одного тяжело ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий Виктор Ферлиевич. Ферлиевичу было 23 года, он был родом из села Конятин Путильского района Черновицкой области.