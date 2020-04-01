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1 апреля • обновлено в 11:18
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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Все статьи автора

Это свинство: в мире бушует пандемия, а они решили в отпуск слетать

8.3т

Мне не хочется ни читать новости, ни писать тексты..

Хочется спать и посмотреть фильм не про вирус. Но открываю ноут – читаю ленты новостей и фейсбука..

Поток фактов, мнений и неточной информации. Много умных мыслей и много откровенной чуши и смятения.

У меня, по специфике моей работы - много реальной информации – потому много печали, много дел, ответственности перед Вами – поэтому, попробую поделиться фактами, прогнозами и пожеланиями.

Начну с эпизода.. Я не бодхисатва, и потому злюсь, как и многие из вас..

Картинка: …Прибыл рейс из Бали-Катара ..шум скандал, возмущения попираются права.., неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации.. нервы людей.. человека с высокой температурой везут в больницу на анализ.. женщина на 8-м месяце беременности.. разбегающийся прямо из обсервационного автобуса люди..

Людей жалко, они устали, пограничников жалко – на них вымещается бестолковая злость, полицейские и нацгвардейцы пытаются успокоить голосом разума и объяснениями.. в отеле Казацкий идиоты-организаторы приема отключили отопление.. включаем..

Заказываю в погранслужбе табличку- аналитику, к ночи получаю – и .. хочется материться…

И вот почему:

13-го марта президент Зеленский обратился к Украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетели из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта(!!!)..

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и ..потребовали их возвращать!

Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???

Так нельзя.. это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…

Ведь понятно же почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест.. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?..

Из этих дней авиа-чартерной истерии и инцидентов - несколько выводов:

- МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка.

- Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача – у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста – если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение – санкции ст. 325 КПК.

- Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент – уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) – санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток.. у нас уже погибло от вируса 17 человек..

Всем пассажирам рейса, тем не менее - желаю здоровья ! А скорой роженице – спокойных родов и здорового малыша!

Теперь, не по эпизоду, а по большому счету.

Никто не готов во всем мире к этой пандемии. Мы не исключение. Испытание для всех. Испытание для Украины – испытание для системы власти. На кону – жизни украинцев сейчас и качество жизни каждого из нас ПОСЛЕ.

В исполнительной власти – нет растерянности. Тысячи управленцев делают свою работу.

Мы рано начали ограничительные меры – посмотрим, возможно это нас убережет от худшего. Если я прав – проклятья в сторону власти за дискомфорт - когда-то сменяться пониманием того, что все в меру возможного делали правильно.

Каждое утро Президент с ключевыми управленцами проводит короткую летучку по осуществлению стратегии противодействию эпидемии. Тактические шаги, поручения, кто что делает – деньги, поставки, правила.. дипломатия.. медикаменты.. Каждое утро. Коротко – с фиксированными задачами и исполнителями. Решения принимаются быстро. Далее все работают по своим направлениям.

Премьер-министр руководит постоянно действующей комиссией по чрезвычайным ситуациям. Правительство практически каждый день собирается на чрезвычайные заседания – для принятия решений.

Иногда на правительстве очень бурный дискурс – и непростые решения, но сейчас нельзя прятаться от решений, миндальничать и медлить.. Важно действовать адекватно смело и четко. Все министры и многие управленцы весь день в постоянном обороте событий и действий – делают то, что должны.

Надеюсь, мы сделаем все, что возможно. Кто и как сделает, насколько качественно – время покажет. Важно действовать точно!

Все спрашивают – когда закончится карантин и ограничения.

Многие устали сидеть в четырех стенах. Многие переживают за свою работу и бизнес. У многих просто нет средств – им не за что быть в пассивном состоянии – им нужно зарабатывать..

Постараюсь дать ответы на некоторые вопросы.

1. Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом.

Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений.. от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке.

Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами..

МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста.

С другой стороны – сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии… если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. ВСЕ В НАШИХ РУКАХ и РУКАХ БОГА КОНЕЧНО.

2. В ближайшие дни необеспеченные граждане начнут получать помощь государства. Деньгами. Что бы выдержать этот непростой период. Это решение Президента и Правительства. Одна категория людей будет получать деньги совсем скоро, другая – после утверждения Парламентом поданных Кабмином изменений в бюджет на внеочередном заседании (несколько дней).

3. И во время карантина и когда карантин закончится – есть пакет помощи реальному сектору экономики. О чем то я уже писал и это уже имплементировано, что-то на подходе, и есть еще дополнительные меры, что бы разогнать экономику после вынужденного простоя. Мы не можем себе позволить не работать 6 месяцев… нам бы рвануть со всеми преференциями и возможностями в мае.. Будем надеется.

Пакет необходимых мер и решений будет. Важно не допустить безработицу и сохранить рабочие места! Это очень четко понимают в правительстве.

4. С продовольствием проблем не будет.

5. Рынок уже насыщается средствами индивидуальной защиты – за счет собственного производства и импорта. Каждый день грузы отправляются по регионам.

Все больницы и скорые помощи или уже обеспечены или должны быть обеспечены средствами защиты в ближайшие 4 дня с минимальным запасом, но везде. Затем будет наращиваться запас не мене 30-дневый – защитные костюмы, респираторы, очки, перчатки, дезинфекторы. Обеспечение медиков – задача №1.

6. Полицейские, Спасатели ДСНС, Пограничники, Нацгвардия – обеспечены защитой – наращиваем полноту и запас.

7. Внутренний рынок защитных масок и респираторов (аптеки, крупные ретейлы и интернет) начал насыщаться. Централизованные поставки средств защиты из Киева + усилия местных властей существенно сбивают внутренние цены. А вчерашнее решение Верховной рады, отменившее акцизы на дез средства – надеюсь, в ближайшие дни, обеспечит на полках аптек и магазинов дезинфекторов с ценой втрое ниже сегодняшней. Это специальная программа. Этим занимаемся и будем контролировать.

8. На международных полях всего мира идет битва, в которой учувствуют украинские дипломаты и бизнесмены – конкуренция за контракты на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Сотни этих важнейших для лечения приборов уже завозятся в страну. По всем областям.

9. Препараты и медикаменты для лечения – действует отдельная программа. Министр здравоохранения расскажет об этом в ближайшие дни. Действуем агрессивно, с учетом последнего международного опыта лечения и международных протоколов лечения от коронавируса.

..etc.etc..

В общем - трудно, кривая заболевших ползет вверх и самые ответственные и непростые дни впереди.

Помогите!! – соблюдайте дисциплину, побудьте дома! Прошу Вас!

Нам очень важно пройти эту атаку вируса с минимальными потерями. Все решат ближайшие несколько дней. Важнейшие дни четких действий, дисциплины и ответственности!

Не устану повторять – каждый на своем месте должен делать то, что должен!

На сегодня все. Спим быстро! Час сорок ночи - фильм на ночь отменяется.

Делаем то, что должны, и - остаемся оптимистами!

За сумерками - всегда восходит солнце!

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Автор
Арсен Аваков Арсен Аваков
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Арсена Авакова
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Аваков, этот непростой период был организован для возможности для мародёров мародерствовать власть под прикрытием силовых структур. Ты верный пес шоблы узурпаторов власти народа Украины. И нечего тут с дружелюбным видом хвостом вилять
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Мне трудно соглашаться с функционером т.н. Украины, но сказал хорошо, правильно сказал.
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3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ковалёв Иван, так на то ты и Иван-дурак!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кто и как только на этом коронавирусе не пиарился, чтобы собственную недееспособность скрыть, прямо лакмусовая бумажка для лузеров
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