"Это "совок"! Бурмака высказалась о скандале с хором Веревки в "Квартале 95"

"Травля" украинцами в сети Национального хора Украины имени Веревки за их скандальное выступление в юмористической программе студии "95 Квартал" — признак "совка".
Об этом заявила украинская певица Мария Бурмака в эфире программы "Сніданку з 1+1". Певица призналась, что выступление хора ей тоже не понравилось (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я узнала обо всем из звонка журналистов на следующий день. У меня сразу пронеслось мое детство, этот могучий хор, как я ходила на концерты… Конечно, мне номер не понравился, потому что есть такие темы, на которые не стоит шутить", — сказала она.
Мария Бурмака высказалась о скандале с хором Веревки в "95 Квартале"
При этом она осуждает соотечественников за то, что своим негодованием они вмиг перечеркнули все заслуги могучего коллектива.
"Слушала интервью руководителя, это, наверное, была ошибка. Они получили какой-то гонорар, но, насколько я понимаю, это не была наличка. Очевидно, госрассчет, который также идет в кассу. Но в сети начали просто перечеркивать хор. Взять и топтать большой коллектив, бросать камнями — я против травли как таковой. Потому что это и есть "совок", — подытожила Бурмака.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.
Идея стебной песни, которую вместе с "кварталовцами" исполнил Национальный хор Украины им. Г. Веревки, принадлежит "Кварталу 95". Об этом рассказал гендиректор и художественный руководитель коллектива Зиновий Корниец.
Позже он признался, что хор получил 30 тысяч гривен за участие в скандальном номере студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
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