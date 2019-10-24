"Это "совок"! Бурмака высказалась о скандале с хором Веревки в "Квартале 95"

"Травля" украинцами в сети Национального хора Украины имени Веревки за их скандальное выступление в юмористической программе студии "95 Квартал" — признак "совка".

Об этом заявила украинская певица Мария Бурмака в эфире программы "Сніданку з 1+1". Певица призналась, что выступление хора ей тоже не понравилось (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я узнала обо всем из звонка журналистов на следующий день. У меня сразу пронеслось мое детство, этот могучий хор, как я ходила на концерты… Конечно, мне номер не понравился, потому что есть такие темы, на которые не стоит шутить", — сказала она.

Мария Бурмака высказалась о скандале с хором Веревки в "95 Квартале"

При этом она осуждает соотечественников за то, что своим негодованием они вмиг перечеркнули все заслуги могучего коллектива.

"Слушала интервью руководителя, это, наверное, была ошибка. Они получили какой-то гонорар, но, насколько я понимаю, это не была наличка. Очевидно, госрассчет, который также идет в кассу. Но в сети начали просто перечеркивать хор. Взять и топтать большой коллектив, бросать камнями — я против травли как таковой. Потому что это и есть "совок", — подытожила Бурмака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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