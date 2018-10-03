Это смертельно: Крым оказался на грани новой катастрофы

Аннексированному Россией Крыму грозит очередная экологическая катастрофа из-за добычи песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища, которое является сооружением для безопасного хранения токсичных веществ.

По словам крымского эколога Маргариты Литвиненко, пострадать может не только морская флора и фауна в Керчи, но в первую очередь – дети, передает "Крым. Реалии".

"Есть данные, что песок из Нижне-Чурбашского хвостохранилища может попасть на детские площадки, где с ним будут контактировать дети… Мышьяк приводит к смерти. В итоге это будет экологическая катастрофа", - рассказала Литвиненко.

Проявляться катастрофа будет в смерти морской живности, изменении состава морской воды, а также в нанесении ущерба здоровью людей. Причем отклонения показать смогут лишь анализы.

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