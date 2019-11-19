Главная Новости
20 ноября • обновлено в 01:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Это служение!" Зеленский взбесил пропагандиста Путина

1.1т
Читать материал на украинском

Пропагандиста РФ Владимира Соловьева возмутил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с премьером Чехии.

Телеведущий-лжец посчитал, что его мнение является важным, и высказал его в телеграм-канале. Соловьеву не понравилось, что Зеленский появился на публике небритым.

"Детский сад. То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймёт, что президентство это не роль, а служение", – высказался пропагандист.

Новости
"Украины не было!" Соловьев устроил наглый демарш в прямом эфире
"Это служение!" Зеленский взбесил пропагандиста Путина

Зеленский взбесил Соловьева

Зеленский взбесил Соловьева

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский ярко высмеял Тимошенко, которая объявила о переходе в оппозицию к президенту.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Владимир Соловьев Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Очевидно этого ху*ловского жопобрея это очень еб*т, раз так подмахивает аж дым у самого из жопы валит столбом. Хотя не удивительно: на к@цапстане таких, как этот г@дон - как собак нерезанных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги