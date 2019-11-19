"Это служение!" Зеленский взбесил пропагандиста Путина

Пропагандиста РФ Владимира Соловьева возмутил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с премьером Чехии.

Телеведущий-лжец посчитал, что его мнение является важным, и высказал его в телеграм-канале. Соловьеву не понравилось, что Зеленский появился на публике небритым.

"Детский сад. То браслетики, то щетина. Когда Зеленский уже поймёт, что президентство это не роль, а служение", – высказался пропагандист.

Зеленский взбесил Соловьева

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский ярко высмеял Тимошенко, которая объявила о переходе в оппозицию к президенту.

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