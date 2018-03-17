"Начинает проясняться": в словах Путина о Крыме увидели болезнь

Новые заявления президента РФ Владимира Путина о причинах аннексии Крыма похожы на старческий склероз.

"Такого рода заявления Путин делает не первый раз. Знаете, в старости, когда случается склероз, у человека начинает проясняться то, что происходило в далеком детстве. А у Путина внезапно начинается проясняться какие-то события, которые происходили во время его правления", – рассказала в комментарии "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

По ее словам, за свою недавно начавшуюся избирательную кампанию, Путин уже наговорил много интересного.

"Он рассказал про какой-то самолет, который он разрешил сбить во время Олимпиады в Сочи. Он рассказал, что лично отдавал команду на штурм здания театрального центра на Дубровке, когда куча народу погибло. И вот тут он в очередной раз рассказал, как его кинули подлые американцы", – отметила Курносова.

Причиной новых заявлений Путина, как считает российская оппозиционерка, является именно избирательная кампания к выборам президента РФ.

"Зачем он говорит это сейчас? На мой взгляд, это избирательная кампания, вся избирательная кампания идет под эгидой того, что мы в кольце врагов и все против нас. И если вы за меня не проголосуете, то эти враги нас победят", – считает она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Крым до аннексии Россией был "заброшенной территорией".