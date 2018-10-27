''Это рейдерство!'' В УПЦ МП бурно отреагировали на смену названия

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич обозвал "рейдерством" предложение изменить название.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП. По словам протоиерея, юридическое название религиозной организации не может изменять кто угодно без желания самого лица.

"Есть такое понятие, как "принцип автономности религиозных организаций". УПЦ была создана епископатом и духовенством в 1991 году путем реорганизации Украинского Экзархата Русской Православной Церкви, действовавшего на территории Украины в советские времена, в Украинскую Православную Церковь - в тот момент, когда Украина стала независимой. Соответственно именно поэтому Филарет, тогда отошел от нашей Церкви, вынужден был создать организацию не с таким же названием, как УПЦ, из-за чего он создал УПЦ Киевского патриархата", – сказал он.

Протоиерей сослался на украинское законодательство, заявив, что нельзя дублировать юридическое название или изменить его.

Протоиерей Николай Данилевич Информационно-просветительский отдел УПЦ МП

"Так же и в нашем случае – невозможно силой изменить название нашей церкви. Какие бы законы не принимали, они не будут иметь силы, потому что любой Апелляционный суд, я уже не говорю о Европейском суде, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название являются чистой воды рейдерством", – добавил он.

Данилевич обвинил УПЦ Киевского патриархата в подобных действиях в 1992 году, когда был проведен Объединительный собор.

"Если бы они могли изменить название на Украинская Православная Церковь, они бы это сделали уже тогда. Но не могли это сделать по той же причине – повторюсь, нельзя дублировать названия, потому что Украинская Православная Церковь была, она есть и она дальше будет. То, что хотят сделать, то, о чем сейчас заявляют, старая схема - это опять будет аферой Филарета при поддержке нынешней политической власти, если она на это пойдет", - пожаловался Данилевич.

Более того он сказал, что незаконным будет и решение Верховной Рады, если депутаты согласятся с переименованием.

"Мы знаем, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят это осуществить, но он успеха иметь не будет и не приобретет законности. То есть фактически, опять-таки, говорится о рейдерском захвате Церкви, о намерении рейдерского захвата Церкви. Вот в чем главная проблема", - сказал Данилевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря ранее призвал Верховную Раду изменить название УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине.