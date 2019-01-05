''Это раскол!'' В УПЦ МП гневно отреагировали на Томос для Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата обвинила Константинополь в нарушении канонических церковных правил при подписании Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.

С соответствующим заявлением 5 января выступил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), передает ТАСС.

"Этот документ создан и подписан с игнорированием абсолютно всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", – сказал Климент.

"Мы сегодня наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол", – считает архиепископ.

Он подчеркнул, что УПЦ МП "с огромной болью" констатирует этот факт и считает, что это не "только личная духовная драма патриарха Варфоломея, но и огромный соблазн для верующих людей".

Представитель УПЦ МП также раскритиковал упоминание президента Украины Петра Порошенко в тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Дело в том, что патриарх Варфоломей живет в иной реальности. Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", – сказал он.

Климент считает, что, по факту, "ни о какой автокефалии для ПЦУ речь не идет", поскольку все важные церковные решения в Украине должны будут согласовываться с Константинопольским патриархатом.

Архиепископ Климент (Вечеря) pravlife.org

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