''Это раскол!'' В УПЦ МП гневно отреагировали на Томос для Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата обвинила Константинополь в нарушении канонических церковных правил при подписании Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.
С соответствующим заявлением 5 января выступил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), передает ТАСС.
"Этот документ создан и подписан с игнорированием абсолютно всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", – сказал Климент.
"Мы сегодня наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол", – считает архиепископ.
Он подчеркнул, что УПЦ МП "с огромной болью" констатирует этот факт и считает, что это не "только личная духовная драма патриарха Варфоломея, но и огромный соблазн для верующих людей".
Представитель УПЦ МП также раскритиковал упоминание президента Украины Петра Порошенко в тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Дело в том, что патриарх Варфоломей живет в иной реальности. Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", – сказал он.
Климент считает, что, по факту, "ни о какой автокефалии для ПЦУ речь не идет", поскольку все важные церковные решения в Украине должны будут согласовываться с Константинопольским патриархатом.
Архиепископ Климент (Вечеря)
pravlife.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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