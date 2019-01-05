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''Это раскол!'' В УПЦ МП гневно отреагировали на Томос для Украины

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Украинская православная церковь Московского патриархата обвинила Константинополь в нарушении канонических церковных правил при подписании Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.

С соответствующим заявлением 5 января выступил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), передает ТАСС.

"Этот документ создан и подписан с игнорированием абсолютно всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", – сказал Климент.

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"Мы сегодня наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол", – считает архиепископ.

Он подчеркнул, что УПЦ МП "с огромной болью" констатирует этот факт и считает, что это не "только личная духовная драма патриарха Варфоломея, но и огромный соблазн для верующих людей".

Представитель УПЦ МП также раскритиковал упоминание президента Украины Петра Порошенко в тексте Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Дело в том, что патриарх Варфоломей живет в иной реальности. Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", – сказал он.

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Климент считает, что, по факту, "ни о какой автокефалии для ПЦУ речь не идет", поскольку все важные церковные решения в Украине должны будут согласовываться с Константинопольским патриархатом.

Архиепископ Климент (Вечеря)

Архиепископ Климент (Вечеря)

pravlife.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Климент (Вечеря)
Место
Украина
Теги
церковный конфликтединая церковьУПЦ МП
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😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
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Петришин Роман
Петришин Роман
Немає ніякого УПЦ мп, а є рпц.
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Нужно писать так: Мацковский патриархат изошел на говно из-за получения УПЦ Томоса
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