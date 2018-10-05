''Это раскол!'' Белорусская церковь объявила бойкот Константинополю из-за автокефалии Украины

Белорусская православная церковь обратилась к Константинополю с призывом не предоставлять автокефалию Украинской православной церкви.

С таким обращением выступил митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции в Минске. Он назвал процесс получения Украиной Томоса "расколом всего мирового православия".

"Наше заявление составлено таким образом, чтобы призвать и патриарха Варфоломея, и Синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы дезавуировать или отозвать, остановить этот процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - сказал глава БПЦ.

Митрополит Минский и Заславский Павел

Он добавил, что в связи с недавними событиями церковь приостановила служение с епископатом Константинопольским, а также отменила участие во всех мероприятиях, где председательствуют представители Константинополя, "чтобы как-то отрезвить горячие головы".

При этом митрополит отметил, что "это еще не разрыв". "Это призыв, попытка обратится к патриарху Варфоломею приостановить это деяние, что может привести к расколу", - сказал митрополит Павел.

Напомним, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза". Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".

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