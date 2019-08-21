"Это пи*дец!" Украинцы жестко разнесли Макрона за подыгрывание Путину

В социальных сетях начали активно обсуждать новость о возможном возвращении России в состав "Большой восьмерки".

Так, западные СМИ сообщили, будто президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран G7 в 2020 году. Однако официально эту информацию ни одна из сторон не подтвердила.

В Украине негативно восприняли данную инициативу, о чем политики и блогеры писали в соцсетях.

Так, народный депутат 8-го созыва Борислав Береза в Facebook сообщил, что приглашение Владимира Путина в G8 говорит о смягчении позиции Запада по отношению к России.

"Это событие говорит об ослаблении украинской позиции на международной арене и о возможной потери субъектности в переговорных процессах. Ведь после наложения санкций на Россию и изгнания ее из многих международных организаций, за аннексию Крыма, сейчас происходит откат без каких-либо видимых на то причин", – отметил политик.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что возможное возвращение России в G8 станет поражением для Украины.

"Россию могут вернуть в G8 в следующем году. Наверное, наши партнеры оценивают смену власти в Украине как изменение позиции Украины в отношении России. А наша внешняя политика стала пассивной. Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деанексации Крыму станет поражением Украины", – пояснил чиновник.

Журналист Роман Скрыпин так прокомментировал заявление Макрона о "европейской России": "Если Макрон записал в Европу скопом Чечню, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Тыву и остальные, что тянутся туда, во Владивосток. Так Монголия тогда тоже – Европа? Ох, у чувака плохо с географией".

Блогер Роман Шрайк в сети отметил, что возвращение России является "отличной новостью".

"Отличная новость! В следующем году Россия уйдет из Крыма! Ведь ее из G8 выгнали за аннексию. А раз теперь возвращают, то и аннексии конец. Ура! (какой п*здец)", – написал он.

При этом нардеп Анна Гопко подчеркнула, что страны в G7 являются "самодостаточными и ориентированы на защиту ценностей, демократии, верховенства права".

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

"Их голос еще не звучал синхронно озвученных предложений Макрона и Трампа. Но способность противодействовать агрессору и политике умиротворения неоднократно подтверждена", – сообщила политик.

Украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что на фоне сообщений о возвращении России в G8 лучше всего понимается "значение подвига украинских воинов в войне".

"Если бы Россия прошла дальше, и российские войска достигли бы Днепра и Харькова – сейчас бы говорили о мире и G8 все равно, и точно также шли бы переговоры и процесс мирного урегулирования… Если бы украинская армия не дала отпор, и силой оружия не остановила оккупантов, а если бы дрогнули, рассеялись. Если бы не было кому защищать страну – враг пошел бы до конца", – акцентировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свою встречу с главой России Владимиром Путиным, выразив поддержку Кремлю в его стремлении восстановить все связи с Европой.

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