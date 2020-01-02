Главная Новости
2 января • обновлено в 18:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит

1.3т
Читать материал на украинском

В сети разгорелся ажиотаж из-за российской пародии на президента Украины Владимира Зеленского.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь на "Голубом огоньке", где российские артисты, решив "заглянуть к соседям", высмеяли Зеленского и его обещания украинцам.

"Россия поздравила Украину с Новым Годом. Как вам такое, Владимир Зеленский? Сколько ещё унижений будет в адрес украинцев? Это пи*дец, господа", – возмутилась журналистка Янина Соколова.

"Эти уроды не видят брёвен в своем глазу, но замечают соринку в чужом", – подчеркнул экс-нардеп Борислав Береза, выразив надежду, что Зеленский отреагирует на инцидент лично или же через "95 Квартал".

Новости
"С любителем красной армии!" Селфи с Зеленским в "Буковеле" разозлило украинцев
Исабоев и Пономаренко

Исабоев и Пономаренко

Скрин с видео

Исабоев и комики

Исабоев и комики

Скрин с видео

Умид Исабоев

Умид Исабоев

Скрин с видео

Другие пользователи также не скрывают своего возмущения, заявив, что Зеленского стоит пересмотреть свое отношение к стране-агрессору.

"Стыдно! Над своей властью шутить – пятая точка не держит. Лезут к соседям", "А про своего спеть смелости не хватает? Там тоже есть с чего поржать", "Не от большого ума", "Унижая Зеленского, россияне унижают Украину", "Так Зеленский сам подставляется", – обсуждают они.

"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит
"Это пи*дец, господа!" В России унизили Зеленского в новогоднюю ночь: сеть кипит

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала", который вышел в ночь на 1 января.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Охренеть... Вся Украина смотрела Голубой Огонек! Да как вы могли..?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги