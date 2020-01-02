В сети разгорелся ажиотаж из-за российской пародии на президента Украины Владимира Зеленского.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь на "Голубом огоньке", где российские артисты, решив "заглянуть к соседям", высмеяли Зеленского и его обещания украинцам.

"Россия поздравила Украину с Новым Годом. Как вам такое, Владимир Зеленский? Сколько ещё унижений будет в адрес украинцев? Это пи*дец, господа", – возмутилась журналистка Янина Соколова.

"Эти уроды не видят брёвен в своем глазу, но замечают соринку в чужом", – подчеркнул экс-нардеп Борислав Береза, выразив надежду, что Зеленский отреагирует на инцидент лично или же через "95 Квартал".

Исабоев и Пономаренко Скрин с видео

Исабоев и комики Скрин с видео

Умид Исабоев Скрин с видео

Другие пользователи также не скрывают своего возмущения, заявив, что Зеленского стоит пересмотреть свое отношение к стране-агрессору.

"Стыдно! Над своей властью шутить – пятая точка не держит. Лезут к соседям", "А про своего спеть смелости не хватает? Там тоже есть с чего поржать", "Не от большого ума", "Унижая Зеленского, россияне унижают Украину", "Так Зеленский сам подставляется", – обсуждают они.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала", который вышел в ночь на 1 января.

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