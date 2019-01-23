''Это первый шаг'': Вятрович заявил об улучшении отношений Украины и Польши

Решение Конституционного суда Польши о признании "украинских" поправок в закон об Институте национальной памяти неконституционными – это только первый шаг для нормализации отношений Варшавы и Киева.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он добавил, что еще одним поводом для оптимизма в украинско-польском вопросе является прекращение попыток криминального преследования украинского историка Григория Куприяновича.

"Но пока что рано говорить об окончательном переломе и налаживании нормальных, спокойных отношений между Украиной и Польшей. На самом деле, единственным препятствием является чрезмерная политизация истории именно в Польше. В Украине мы, слава Богу, не можем говорить о большом желании политиков вмешиваться в историю, давать ей оценки и тем более контролировать её", – пояснил Вятрович.

Польские же политики, заверил он, постоянно делают новые и новые заявления касательно истории. Причем, что самое важное, украинской истории. Именно политики Польши пытаются навязывать украинцам свою точку зрения относительно того, кто должен, а кто не должен быть героем Украины, и как украинцы должны интерпретировать те или иные события.

"Очевидно, что такой подход к украинской и польско-украинской истории абсолютно деструктивен, он вредит пониманию прошлого и выступает помехой развитию нормальных отношений сегодня", – подвел итог Вятрович.

bigmir.net

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