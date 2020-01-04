Празднование Нового года на центральной площади оккупированного Россией Донецка "напоминало дешевое кино-реквием о жизни бывшего миллионера, который пр*срал свою жизнь".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Фашик Донецкий. По его словам, город, принимавший чемпионат Европы по футболу "Евро 2012" напоминает "накрашенного бомжа в дырявом халате со стразиками", проспекты украшены по-нищенски, в целом зрелище гнетущее.

"Обстановка празднования Нового года в оккупации – это отдельный п*здец: с экранов ватовизора непонятные клоуны рассказывали сказки о неких перспективах и о пабедах дыныры. Зрелище гнетущее, как будто безногий рассказывает о том, как он выиграет забег на 800 метров у болта. Город, принимавший "Евро-2012", напоминает накрашенного бомжа в дырявом халате со стразиками или жизнь бывшего миллионера, который тупо пр*срал свою жизнь. Как будто бы дончанам говорили – пей, рыгай, Новый год отмечай", – рассказал блогер.

Новый год в Донецке Комсомольская правда

По его словам, поздравления главаря "ДНР" Дениса Пушилина и президента РФ Владимир Путина, которые показали по телевизору, – это вообще "реальная дикая дичь".

"У одного ботоксом морда заплыла, у второго жиром, один обещает построить космодром в Макеевке, а второй просто *бн*тый наглухо дед. Мало того, в Донецке даже были салюты! Нах*я пускать салют в городе, где на звук жители отличают вылет из 120 и 122 мм орудия? Это как минимум тупо. Но то таке, главное чтобы на это бабло списать, остальное неважно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам донецкого блогера Фашика Донецкого, празднование Нового года в оккупированном Россией Донецке на семью из четырех человек обошлось в среднем по 2 тысячи гривен или 5 тысяч рублей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся