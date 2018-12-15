''Это новая точка отсчета нашей свободы", – Юлия Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви

Создание Единой Украинской Православной Церкви и избрание митрополита Епифания ее первым предстоятелем – это веколомное событие, к которому украинская нация шла столетиями.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, приветствуя всю Украину, – сообщается на сайте политсилы.

"Для национальной истории, нашего прогресса это новая точка отсчета нашей свободы на тернистом пути борьбы за право быть Свободным Народом!", – отметила лидер "Батьківщини".

Она также поблагодарила Патриарха Филарета, благодаря которому это величественное событие стало возможным.

"Всю свою жизнь он посвятил созданию Единой Украинской Православной Церкви! Народ Украины никогда не забудет его исторический вклад в утверждение нашей независимости. Желаю Патриарху крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы он видел результаты своих усилий, чтобы его мудрость помогала нам всем на пути становления новой независимой церкви", – написала Юлия Тимошенко.