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''Это новая точка отсчета нашей свободы", – Юлия Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви

1.6тЧитать материал на украинском

Создание Единой Украинской Православной Церкви и избрание митрополита Епифания ее первым предстоятелем – это веколомное событие, к которому украинская нация шла столетиями.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, приветствуя всю Украину, – сообщается на сайте политсилы.

"Для национальной истории, нашего прогресса это новая точка отсчета нашей свободы на тернистом пути борьбы за право быть Свободным Народом!", – отметила лидер "Батьківщини".

Тимошенко поздравила украинцев с созданием Поместной Церкви

Она также поблагодарила Патриарха Филарета, благодаря которому это величественное событие стало возможным.

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"Всю свою жизнь он посвятил созданию Единой Украинской Православной Церкви! Народ Украины никогда не забудет его исторический вклад в утверждение нашей независимости. Желаю Патриарху крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы он видел результаты своих усилий, чтобы его мудрость помогала нам всем на пути становления новой независимой церкви", – написала Юлия Тимошенко.

Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
ТомосВО Батьківщина

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