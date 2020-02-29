Бьют за мову: в Украине участились нападения на людей с проукраинской позицией

В последнее время все чаще стали нападать на людей с проукраинской позицией. Их оскорбляют за язык и даже бьют. Нападающие не обращают внимание, что перед ними женщина, вдова или мать погибшего героя.

Почему так происходит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Война всему украинскому?

Ужасный случай произошел в Днепре. На вдову "киборга" Андрея Широкова набросилась продавщица магазина на одном из базаров. Ей не понравилось, что Анна Счастная обратилась к ней на украинском языке. Продавщица даже вырвала у Анны из уха сережку в виде трезубца. Тогда Анна пошла в магазин за красными и черными лентами. Но услышав украинскую речь, и увидев, что выбирает покупательница, продавщица сгребла ленточки и стала прятать их под прилавок.

Анна Счастная, вдова "киборга" ТСН

Магазин продавец закрыла, а Анну вытащила оттуда за косу, разбила ей телефон и сорвала сережку. Тогда Анна вызвала полицию. Приехали копы, которые разговаривали на русском языке и заявили, что им так удобнее.

OBOZREVATEL пообщался с Анной, и она рассказала, что спустя время ситуация в Днепре не сильно изменилась – на украинский язык все еще реагируют агрессивно. А вот сама женщина поняла, что нужно защищаться.

"Эти ситуации бывают постоянно. На мой украинский постоянно оглядываются, будто НЛО прилетело. За эти годы я сама стала более агрессивной. Тогда на рынке, когда продавец вытащила меня за косу только за то, что я сказала: "Повторите, пожалуйста, на телефон, что вы отказываетесь мне продавать ленточки только из-за того, что я разговариваю на украинском". Сейчас бы этой ситуации не было бы, потому что русскоязычные научили меня защищаться. Я купила себе шокер, и сейчас она бы получила от меня нагоняй. Украинцы всегда страдают, потому что мы интеллигентные. У нас есть это: "Мы же не такие, не будем опускаться до их уровня". Поэтому всегда на вторых ролях", – рассказала она.

"Едь в свой бандеровский Мухосранск"

Чуть больше года назад в Киеве в троллейбусе на участницу АТО и волонтера Марию Берлинскую напал выпивший мужчина. Как сообщила сама Мария у себя на страничке в Facebook, она ехала домой и разговаривала по телефону на украинском языке.

"И тут наклоняется пьяная красная морда прямо над моим ухом. "А ты, бандеровка, с какого Мухосранска сюда приперлась? Едь отсюда в свой бандеровский мухосранск", – описала события Мария.

Пьяный попутчик начал на весь троллейбус рассказывать, что нужно делать с понаехавшими бандеровцами. А затем вышел за Марией на остановке и попытался ударить ее по лицу. Правда, мимо проходил молодой человек в камуфляже, который вмешался в ситуацию, и обидчик быстро скрылся.

Обидчик Марии

Однако в 2020 году подобные случаи стали встречаться все чаще. За январь-февраль было несколько громких скандалов. Например, 17 января Telegram-канал Xydessa опубликовал видео, на котором продавщица покрыла матом украиноязычного покупателя и сказала ему: "П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке". А когда мужчина попытался корректно завершить конфликт, услышал в свой адрес еще больше оскорблений: "В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском!"

24 января мать военнослужащего Вооруженных сил Украины Дениса Поповича, который погиб в боях за Донецкий аэропорт, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за осквернения памяти ее сына местным священником. В день рождения сына Надежда Леонидовна вместе с семьей пришла в церковь, чтобы заказать службу. Но священник (МПЦ в Украине) начал их оскорблять, назвал её сына братоубийцей и выгнал их из храма под дождь.

На Киевщине священник осквернил память "киборга" Дениса Поповича Армия Inform

Еще один случай произошел в середине февраля - 18 числа житель Донбасса набросился с оскорблениями на украинского военнослужащего. Видео попало в сеть, на нем мужчина обвинил военного в том, что "власть, которую они привели, ничего не сделала". "Россия вам не нравится? А американцы что, вам помогли? Запомни, ты один раз присягал!" – выдал он.

В ответ военнослужащий сказал что присягал Украине, а мужчина продолжил оскорбления, только уже переключился и на страну: "Это не твой флаг. Это не Украина, а окраина России, Белоруссии".

"Вони живуть поряд, вони мріють встромити нам ножа у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини, які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані", – написал Анатолий Штирлиц.

Последний случай произошел 24 февраля – одна IT-компания отказалась принимать на работу человека, который принципиально не общался на русском языке.

Таких конфликтов может быть больше

Ветеран АТО Мирослав Гай считает, что эти ситуации искусственно создаются в целях пропаганды со стороны РФ, чтобы выставить украинцев маргиналами.

"РФ проводит гигантскую операцию по демонтажу украинской государственности. Это происходит, в частности, в информационной сфере. Отключены украинские каналы на оккупированных территориях, а российские пытаются подать войну на Донбассе как гражданский конфликт. Тема Майдана подается так, что люди с проукраинской позицией, майдановцы – это маргиналы. Поэтому они выискивают такие ситуации, чтоб подчеркнуть это", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL Гай.

А психолог из Львова Кристина Величко считает, что причина таких ситуаций в том, что в последнее время отношение к тому, что происходило на Майдане и происходит сейчас на востоке страны, пытаются поменять.

"Теперь пытаются представить людей, которые воюют, защищают нас, которые были на Майдане, преступниками. Пытаются поменять отношение к тем событиям, все перевернуть. Это почувствовали и те, кто не любит Украину и все украинское. Если раньше они опасались публично выступать, то теперь подняли головы. И чем дальше, тем будет хуже. К сожалению, подобных конфликтов может быть все больше и больше", – говорит Величко.

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