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8 декабря • обновлено в 23:36
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"Это не ваша земля!" Стало известно о мистических случаях с Крымским мостом и россиянами

7.9т
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Отдых в Крыму для многих туристов заканчивается печально, словно все дороги соседней России, ведущие к Керченскому мосту, заговорены на аварии.

Об этом сообщил крымский блогер, керчанин Андрей Фурдик. Он рассказал "Крыму. Реалии" о мистических случаях с Крымским мостом и россиянами.

По словам блогера, после аннексии, полуостров стал другим и часто не принимает чужаков.

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"Тут надо признать, что далеко не все россияне рвутся душой в Крым: просто их лишили иных вариантов отдыха. Нынешним летом у нас по просьбе знакомых останавливалась на пару ночей семья с малышом из Владимирской области России. Муж и жена – оба бюджетники, он служит в полиции, она работает в управлении культуры. Отдыхали они в Алупке, которая им категорически не понравилась, но только туда и была путевка в семейный пансионат. Приехали они на новенькой иномарке, но на обратном пути под Москвой попали в жуткую аварию, лишившись надолго здоровья и машины навсегда. Мы разговаривали с ними по телефону, говорят, зареклись больше ездить в Крым и другим посоветуют. "Не принял нас ваш Крым, – сказал на прощание глава семейства. – Не наша это земля", – рассказал Фурдик.

Крымский мост

Крымский мост

krymr.com

"Не знаю в точности статистических данных о количестве погибших и пострадавших в Крыму за годы аннексии, числе разбитых в хлам крутых иномарок, но определенно знаю, что практически ни дня не обходится без новостей о ДТП, пострадавших и погибших в авариях. Я уже не говорю о недоделанной трассе "Таврида", которая стала местом человеческих трагедий, особенно в летний сезон. И пусть Аксенов хоть каждый день ездит по ней со стаканом воды на капоте, ГИБДД дает в своих сводках совсем иную картину", – сообщил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее человек Ельцина обвинил Крым и Донбасс в предательстве Украины. По его словам, эти территории просто отдали стране.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Уже и мистика пошла в ход
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1
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Раguлячья земля - в польском сviнарнике))))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Семёнов Алексей, лет через 5 земелька будет принадлежать иносранцам, которые гадят в памперсы , а не в шаровары.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Настало время ох.уительных историй! Не, ну а что, у свинопасов экономики нет, промышленность разрушена, но пышаться то надо.
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