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"Не только Донбасс": Климкин рассказал об опасном плане Путина по Украине

1.6т Читать материал на украинском

Российский президент Владимир Путин в ближайшие годы будет пытаться дробить Украину по частям и откалывать украинские регионы друг от друга.

Об этом на встрече с ветеранами войны на Донбассе заявил министр иностранных дел Павел Климкин. По его мнению, с помощью пропаганды глава РФ будет выдергивать не только Донбасс, но и ударит по югу Украины, например, по городу Николаеву.

"Путин будет пытаться раздолбать Украину изнутри. Угроза федерализации по российской модели наибольшая за все годы независимости. Она не абстрактная, есть серьезные сценарии. Кроме Донбасса, есть риск по украинскому югу – городу Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга", – предположил Климкин.

Владимир Путин

Владимир Путин

nikvesti.com

По его словам, ближайшие годы для нас будут очень и очень серьезными. Ведь различные пророссийские эксперты из Украины на конференциях в Европе открыто предупреждают всех, что "после нынешней перезагрузки власти в Украину придет пророссийская реальность".

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"У нас каналы покупаются оптом и в розницу, так что ближайшие годы будут очень и очень серьезными. И то, что эти эксперты рассказывают про пророссийскую реальность в Украине в будущем – это сидит у них в голове. Они говорят об этом открыто. Нам следует оставить в прошлом ссоры, обиды и не дать тем, кого мы называем пророссийские силы, это не только Медведчук, стать игроками в украинском политическом поле", – заявил министр иностранных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Илларионов рассказал о планах Путина по Украине. По его словам, в ближайшее время будет очень непросто.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе Российская военная угроза российская пропаганда
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
пропаганда Россия Россия - страна-агрессор Новости России
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
В чём опасность?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кабиров Айрат, в небезпеці просрати небезпеку.
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