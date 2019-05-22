"Это не монтаж": популярная украинская журналистка шокировала признанием. Фотофакт

Популярная украинская журналистка Янина Соколова призналась, что поборола рак.

Всего 7 месяцев тому стало известно о диагнозе, написала она в Facebook.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас", — написала она в посте, к которому прикрепила свое фото без волос.

"Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные. Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подключенная к аппаратам, нашпигованная катетерамы по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", — написала Янина.

Facebook Янина Соколова

Facebook Янина Соколова

Facebook Янина Соколова

Facebook Янина Соколова

Соколова рассказала, что за это же время она создала 30 эфиров "Рандеву с Яниной Соколовой" и "КИНО с Яниной Соколовой", 20 выпусков "Вечер с Яниной Соколовой", получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионных курса Screen School , издала книгу "Шевченко на каждый день", сыграла в театре и кино, спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS , который вот-вот выйдет в прокат в Париже.

"За эти 7 месяцев я поняла, что такое настоящая дружба, любовь и жертвенность. И то, что наше общество не готово сосуществовать, а государство не всегда готово предоставить приемлемые условия жизни и лечения для таких, как я", - написала она.

Она напомнила, что по статистике в Украине миллион больных раком.

"Я повторю еще раз: 1 000 000! То есть примерно каждый 42-й в Украине болеет этой ужасной бациллой. Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма — живой труп. Испорченный материал. мусор, который не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того, слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе. Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть ... счастливыми. Даже в этот плохой период", — написала она.

Соколова анонсировала свой новый проект "Я, Нина".

"Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому спасение от рака — это любовь", — резюмировала журналистка.

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