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8 декабря • обновлено в 23:36
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Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Все статьи автора

Это НЕ мнение всей страны

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Что значит голосование людей, которые сидят с пультами в студии ТВ-программ?

Это реакция людей в конкретных условиях на конкретного человека и то, что он говорит. Это НЕ мнение всей страны, это мнение людей в студии.

Почему? Потому что в студии всегда есть определенная атмосфера, которую не передает экран. В студии не только зрители, но и эксперты и политики находятся под влиянием той специфической атмосферы.

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В студии, в отличие от квартиры, где сидит телезритель, нет окон (как в казино), там светят софиты и создают возвышенное ощущение праздника, там к микрофону выходят люди, которых зритель в студии никогда бы не увидел лично, если бы не студия - и это тоже влияет на эмоции человека. Поверьте, я это вижу уже много лет.

Это НЕ мнение всей страны

Телекамера "съедает" эмоции - это знают все, кто имеет отношение к телепроизводству. Поэтому, то, что вы видите на экране, на самом деле в 3-4 раза эмоциональнее выглядит в студии. И это не может не зажигать всех, кто там находится. Это и магия телевидения, которую на экране сложно передать.

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Так вот, атмосфера и ситуация, в которой человеку задают вопрос, очень сильно влияет на ответ. В том числе и тот факт, что в студии люди отвечают вместе, а не поодиночке.

Поэтому, давайте будем реалистами. Мнение людей в студии - это мнение людей в студии. ВСЕ!

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Автор
Ганна Маляр Ганна Маляр
Тема
Мнения
Персоны
Володимир Заманський Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Офис президента опрос нормандский формат
Источник
Источник: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1400132433479128
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