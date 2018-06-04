"Это наши!" Сеть в восторге от учений украинских пограничников

Боевые учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море очаровали пользователей сети.

Украинцы не сдерживают восторга и делятся своими впечатлениями в соцсетях.

"Наши немного проверяют азовское побережье. Но красиво же летят", - написала на своей странице в Facebook украинский продюсер Алена Мозговая.

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"Круто", "Супер", - отметили другие пользователи под ее записью.

Много комментариев появилось и на странице в Facebook MilitaryAviation.in.UA

"Это наши украинские парни, я горжусь нашей авиацией и ее пилотами! Это моя страна!", - написал Юрий Карленко.

"Ух. Прямо как аэропорт Сен-Мартен", - добавила Влада Ярославская.

Ее поддержали и другие пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, украинцы начали соревноваться за звание лучшего танкиста в мире.