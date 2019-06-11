В Днепре экологические активисты начали блокировать снос деревьев

В Днепре активисты начали блокировать работы по сносу деревьев. Об этом OBOZREVATEL сообщила руководитель Общественного формирования по охране общественного порядка "Экологический патруль Днепропетровской области" Татьяна Лампика.

По словам Лампики, оснований для сноса существующих деревьев нет. Она уверяет: имеет место нездоровая ситуация, когда вначале тратятся деньги на уничтожение деревьев, а затем на закупку за границей платанов по цене от 3 тысяч евро за штуку.

"Мы зафиксировали факт снесения зеленых насаждений на улице Короленко. Улица эта – в удовлетворительном состоянии. Но городской совет решил реконструировать ее вместе с несколькими другими улицами. Бюджет, выделенный на реконструкцию, составляет более 100 млн грн. И по проекту, все деревья на улице Короленко должны быть уничтожены. А это нормальные здоровые молодые деревья, что зафиксировано официальными актами осмотра. Сначала бюджет используется для того, чтобы уничтожить эти деревья. А потом горсовет собирается купить за границей платаны по цене от 3 тысяч евро за штуку", - рассказала Лампика.

Свое решение срубить все деревья в горсовете, как рассказала руководитель "Экологического патруля", аргументируют необходимостью смены коммуникаций – вариант подкорректировать план их проложения так, чтобы не трогать деревья, чиновниками не рассматривается.

К тому же, по словам Лампики, днепровцы уже беспокоятся о том, не станет ли эта реконструкция столь же затяжной, как ряд уже начатых.

"У нас в состоянии реконструкции сейчас находится набережная. Она полностью разбита, деревья выкорчеваны, везде торчит арматура. И так – уже три года. Примерно столько же в стадии реконструкции – новый мост. На него списывают деньги. Открыта куча уголовных дел по поводу того, что подрядчики разворовали средства и не выполнили работы – а "реконструкция" продолжается, деньги тратятся. По году и больше реконструируют небольшие скверы", - убеждена Лампика.

По словам руководителя "Экопатруля", подобная политика, когда под видом реконструкции или "омоложения" деревья попросту подчистую уничтожаются, характерна для многих населенных пунктов. Во многих селах вырубку деревьев вообще проводят за счет экологических фондов, созданных для того, чтобы защищать, в том числе, и зеленые насаждения. При этом, вред от подобного варварского уничтожения деревьев – колоссален. Ведь главная функция деревьев, особенно, в крупных городах с массой транспорта и мощной промышленностью – очистка воздуха от угарных газов и тяжелых металлов.

По санитарно-экологическим нормам, в промышленных городах на одного жителя должно приходиться 100-150 кв м зеленых насаждений. Но при росте населения крупных городов количество деревьев стремительно уменьшается. Молодые же саженцы смогут полноценно выполнять функции очистки лишь через 30 лет после посадки.

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