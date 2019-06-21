"Это катастрофа!" Украинцы оценили первый месяц работы Зеленского

Украинцы считают первый месяц президентства Владимира Зеленского "катастрофой".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте OBOZREVATEL.

У респондентов спрашивали: "Зеленский ровно месяц как стал президентом: как вам?". Так, 43% опрошенных ответили, что "это катастрофа и дальше будет только хуже".

Больше трети (34%) сообщили, что пока рано делать выводы о работе Зеленского и "ему нужно дать время".

22% респондентов считают, что глава государства "очень достойно" справляется со своей должностью. "Первые впечатления хорошие", – отвечали опрошенные украинцы.

И лишь 1% отметил, что не следит за политикой в Украине.

В опросе приняли участие 27 275 пользователей сайта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал первый закон – об отпусках для усыновителей детей-сирот.

Также Зеленский отменил более 150 указов, выданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

Еще Зеленский выступил за легализацию игорного бизнеса.

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