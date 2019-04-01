"Это камни с неба": в Крыму разозлили сеть из-за Второй мировой

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти заставляют детей постоянно "чтить память" погибшим во Второй мировой войне. Таким образом школьники независимо от памятных дат вынуждены заниматься творчеством на эту тему.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. Она уточнила, что очередные выступления детей в память о Второй мировой прошли 25 и 26 марта в Симферополе.

Пользователей сети разощлила ситуация и они оставили множество гневных комментариев под публикацией.

"Было бы смешно, если б не было так грустно", "Выращивают новых фашистов - будущих Менгеле", "У "внуков" побеждённых фашистов есть, наверное, возможность играть в компьютерные "стрелялки". Но "деды воевали" и деревянные игрушки - это непреходящие скрепы", "Родители дЭбилы", "ПоДЕДобесие", "От этого маразма, одни слезы от смеха", "Я так понимаю, ежедневно хотя бы один человек в Крыму в форме солдата Второй мировой?", "Дедский сад"? "Это камни с неба", "Это что на полном серьёзе, они что детей к войне готовят? Детей надо учить прекрасному и оставаться свободными", - высказали мнение пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму участились случаи продажи в магазинах некачественных товаров. В одном из магазинов Евпатории покупатель приобрел хлеб, в котором ему попался камень.

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