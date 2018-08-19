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"Это какой-то ад": сеть шокировали фото колоссального потопа в Киеве

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В сети уже два дня не перестают обсуждать фото колоссального потопа в Киеве, при котором на некоторых улицах автомобили полностью накрыло водой, а весь мусор вынесло на дороги.

Несколько фотографий жутких последствий разгула стихии в столице опубликовал блогер Krus в Twitter.

"Летний вечер в Киеве", - подписал он снимки с места потопа около ТЦ "Гулливер" возле метро "Палац спорта".

В комментариях многие пользователи с иронией высказались о случившемся, в то же время, как другие были шокированы масштабами разрухи.

"Не знаю что там с рейтингом комфорта, но вот уютно, что есть, то есть!", "Капец!", "Романтика ночного города и его красоты", "Может природа нам мстит?", "Это какой-то ад", "Не умею плавать и до недавнего времени думал, что это умение мне не нужно, ну разве что на случай всемирного потопа, к которому я не должен был дожить. Додумался", - пишут в комментариях.

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В то же время другие попытались рационально пояснить тот факт, что Киев "поплыл":

"Как его могло не затопить, если он находится внизу?", "Сколько всякого мусора - понятно, что затопит, хоть чистили, хоть не чистили стоки раньше".

При этом как сообщила на своей странице в Facebook киевский краевед Анабелла Морина, на Почтовой площади сильный ливень ночью, 18 августа, затопил раскопки старинной улицы ХІ-ХІІ веков.

"Работники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам - в том месте, где вода уже нашла проход при аварии", - написала она.

Морина также добавила, что система дренажа и водоотведения на Почтовой ручная.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 18 августа, на Киев обрушился мощный ливень, который привел к затоплению центральной части города. Воды было по колено. В отдельных местах авто погрузились по самый капот в воду, которая попала в салоны.

Место
УкраинаКиев
Объекты
фотографиисоцсети
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
нэ звэртайтэ увагы..запад нам поможет..
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свидосодом должен быть смыт
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Педалик призывал готовиться к земле, а надо было к воде)))
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