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"Это инвалиды!" Корчинский жестко высказался о противниках украинского языка

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Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что с жалостью относится к гражданам, неспособным выучить украинский язык, и считает их людьми с ограниченными возможностями.

Свое мнение он озвучил в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский

Дмитрий Корчинский

Скриншот видео

"К большинству русскоязычного населения надо относиться с сочувствием. Это люди с ограниченными лингвистическими способностями, для них должны быть отдельные места в троллейбусах. Этим людям надо помогать, как инвалидам", – сказал Корчинский.

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"Потому что человек, который не способен три слова связать на украинском, всю жизнь прожив в Украине, это, несомненно, лингвистический инвалид и человек проблемный", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Языковой скандал
Персона
Дмитрий Корчинский
Место
Украина
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Сначала галичанские недоумки вопят шо мову нужно защищать. Затем эти галичанские недоумки писчят шо нужно штрафовать за русский язык. Но так этим галичанским недоумкам не дошло. Шо ЗНАЮТ украинцы и русский и украинский. Но для одних является родной украинский для других русский. Какие тупые эти галичане и оборзевшие.
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Закон Порядок
Закон Порядок
Валерьевич Валерий, откель у галичан украинский язык .их то поляки имели то австро-венгры плюс румыны.
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Serov Oleg
Serov Oleg
многие на украине считают диму давним агентом кгб-фсб,что вполне можно допустить.....
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Gordon Yury
Gordon Yury
Все, что сказал Корчинский - это правильно, ибо этнический УКРАИНЕЦ, неспособный или того хуже, не желающий говорить на своем родном языке - это действительно инвалид, причем инвалид не физический, а урод моральный! А троли из эрэфии могут здесь заткнуться, ибо все, что говорит Корчинский, ни в коей мере не касается русских по национальности граждан УКРАИНЫ, которые в большинстве своем свободно владеют как русским, так и украинским языком. И главное - никто из граждан УКРАИНЫ в защите эрэфии не нуждается - ведь русским здесь она не нужна вовсе, а все остальное - это внутреннее дело УКРАИНЫ!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Gordon, Юрик,ты опять бредишь? Ехай в Донецк,там эти байки втюхивать будешь...либо в Крым.
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Закон Порядок
Закон Порядок
Gordon Yury, а кто это этнический украинец.назови регион где живут этнические украинцы и где исконно украинские земли.
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