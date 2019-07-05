"Это инвалиды!" Корчинский жестко высказался о противниках украинского языка

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что с жалостью относится к гражданам, неспособным выучить украинский язык, и считает их людьми с ограниченными возможностями.

Свое мнение он озвучил в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

"К большинству русскоязычного населения надо относиться с сочувствием. Это люди с ограниченными лингвистическими способностями, для них должны быть отдельные места в троллейбусах. Этим людям надо помогать, как инвалидам", – сказал Корчинский.

"Потому что человек, который не способен три слова связать на украинском, всю жизнь прожив в Украине, это, несомненно, лингвистический инвалид и человек проблемный", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Корчинский заявил, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории.

Также он заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.

Националист считает, что кремлевская пропаганда уже сформировала у россиян образ украинца, которого нужно бояться.

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