"Это фантастическая украинская и патриотическая атмосфера": Порошенко посетил книжный форум во Львове

Мы делаем все, чтобы увеличить количество украинского продукта для формирования украинской идентичности и книжный форум во Львове является важной составляющей сохранения именно украинского интеллектуального пространства.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время посещения 26 книжного форума во Львове вместе с женой Мариной, сообщает сайт партии (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Здесь фантастическая украинская атмосфера. Приветствую всех, кто приехал сегодня во Львов, так вы сегодня точно получите здесь огромное удовольствие – я это чувствую, и вы точно это почувствуете", – поделился впечатлениями от форума Петр Порошенко.

Пятый президент Украины вспомнил, что в детстве начал читать очень рано.

"Я очень люблю книги и эта любовь не проходит и сейчас. Сегодня уже перешли на электронные книги, уже ты можно увеличивать шрифт, уже можно читать вечером... Но на самом деле, это такой барометр, это такой тест, лакмусовая бумажка того, чтобы оставаться в интеллектуальном пространстве Украины", – отметил он.

Петр Порошенко на книжном форуме во Львове eurosolidarity.org

Петр Порошенко отметил, что сегодня на форуме можно приобрести много книг.

"Но это не расходы, это – инвестиции, инвестиции в личность", – сказал он.

Он также отметил, что нужно увеличивать количество книг, фильмов, программ на радио и телевидении для формирования украинской идентичности.

"И мы со своей стороны делали, делаем и будем делать все для того, чтобы этих книг, этих фильмов было больше", – отметил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также посетил ветеранский палатку, где представлены книги, авторами которых являются военные, защищающие независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны.

Он подчеркнул важность хранить память о событиях на Донбассе и военное братство, и именно благодаря воспоминаниям непосредственных участников этих событий это становится возможным. Кроме того, воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения как свидетельство для Гаагского трибунала, добавил он.

Петр Порошенко на книжном форуме во Львове eurosolidarity.org

Петр Порошенко на книжном форуме во Львове eurosolidarity.org

Петр Порошенко на книжном форуме во Львове eurosolidarity.org

Петр Порошенко на книжном форуме во Львове eurosolidarity.org

"Очень важно сейчас, чтобы мы не отводили и не отдавали украинскую землю, какими бы формулами Шайнмаера это не прикрывалось. Очень важно сейчас, чтобы то, ради чего отдавали жизни украинские герои для того, чтобы защитить украинскую землю и защитить украинцев, проживающих на Донбассе, это было первым приоритетом государства. И для того, чтобы наполниться этим чувством, надо было приехать сегодня во Львов, в ветеранские палатки. Здесь настоящая положительная энергия. Я думаю, что учиться любить Украину нужно именно у этих ребят. Надо почитать их книжки", – сказал Петр Порошенко.

Он рассказал, что обсудил с ветеранами возможность издания их аудио-книг, и планы по созданию фильмов на основе их произведений.

"Ключевая позиция – формирования национальной идентичности в значительной степени формируется в этой палатке", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" к встрече в "нормандском формате", однако сначала на трех участках фронта на Донбассе должны быть разведены войска.

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