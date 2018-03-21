"Это днище": жителей Крыма жестко наказали за неявку на выборы Путина

В Крыму уволили с работы несколько крымских татар, которые не пошли на выборы президента России на полуострове.

О последствиях неявки на выборах сообщил российский адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

"Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на "выборы"! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама - это давно перейденный край здравого смысла! Днище..." - написал он.

В сети гневно отреагировали на сообщение.

"Самое страшное, что совершая такие неконституционные действия, они ещё раз показывают, что верят - они в Крыму навсегда и им все можно", - пишут в сети.

"Очень жаль, что им приходится с таким сталкиваться, но чего еще вы ожидали от оккупационной власти московского рейха?" - комментируют пользователи.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму