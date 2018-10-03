Злой и печальный пост...

В Одессе, все больше водителей с только одесскими флагами в машине.

По 15 году мы четко знаем, что это такой себе скрытый символ симпатии к России и антипатии к Украине.

Полицейский генерал нам печально сообщает, что в Киеве одновременно могут находится до 40-ка воров в законе.

СБУшный контрразведчик "легализовал" на 8 млн долларов имущества и вся его семья тусит в Крыму и имеет русские паспорта.

В Одессе вчера Генпрокуратура делала обыски в легализованной при помощи полиции ОПГ, она же охранная фирма Самсон.

Судя по результатам, они делали не следственные действия, а проводили рекламную компанию Андрею Бабенко.

Кадыровский криминальный авторитет Халид Мусаев не прикасаем. Он оказывается еще и журналист. И автоматы и помпы у него полиция не проверяет. Боится проявить неуважение к уважаемому человеку, журналисту и уверен, он скоро станет еще и активистом и патриотом.

Вся государственная машина 4 месяца игнорируется турецкими инвесторами предприятия Агро-Долина, просто посылается нахр*н.

Все вышеперечисленное не просто моя боль и проблемы, это бы ладно, мало ли у кого что болит, а ЭТО - ДИСКРЕДИТАЦИЯ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА.

Еще раз, кто не уловил разницу. Есть всякая хрень, которую творит само государство, - это проблема одного порядка, как бы внутрисемейная, а есть проблема, когда семья унижается, разрушается снаружи и тут, если осталось в семье здоровое понимание, семья сплачивается против общей угрозы.

Пример для понимания.

Муж может сколько угодно ругаться с женой. Но не должен позволять делать это другим.

Мы можем сколько угодно ругать своих чиновников и даже Порошенко), но если их ругают наши враги, мы должны давать отпор.

Если Бабенко бьет полицейского полковника и продолжает руководить охранной фирмой - это значит полиция уже или ещё не полиция, а что-то другое.