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Марк Гордиенко
Марк Гордиенко
Руководитель Ради Громадської БезпекиВсе статьи автора

Это дискредитация государства Украина

Злой и печальный пост...

В Одессе, все больше водителей с только одесскими флагами в машине.

По 15 году мы четко знаем, что это такой себе скрытый символ симпатии к России и антипатии к Украине.

Полицейский генерал нам печально сообщает, что в Киеве одновременно могут находится до 40-ка воров в законе.

СБУшный контрразведчик "легализовал" на 8 млн долларов имущества и вся его семья тусит в Крыму и имеет русские паспорта.

В Одессе вчера Генпрокуратура делала обыски в легализованной при помощи полиции ОПГ, она же охранная фирма Самсон.

Судя по результатам, они делали не следственные действия, а проводили рекламную компанию Андрею Бабенко.

Кадыровский криминальный авторитет Халид Мусаев не прикасаем. Он оказывается еще и журналист. И автоматы и помпы у него полиция не проверяет. Боится проявить неуважение к уважаемому человеку, журналисту и уверен, он скоро станет еще и активистом и патриотом.

Вся государственная машина 4 месяца игнорируется турецкими инвесторами предприятия Агро-Долина, просто посылается нахр*н.

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Все вышеперечисленное не просто моя боль и проблемы, это бы ладно, мало ли у кого что болит, а ЭТО - ДИСКРЕДИТАЦИЯ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА.

Еще раз, кто не уловил разницу. Есть всякая хрень, которую творит само государство, - это проблема одного порядка, как бы внутрисемейная, а есть проблема, когда семья унижается, разрушается снаружи и тут, если осталось в семье здоровое понимание, семья сплачивается против общей угрозы.

Пример для понимания.

Муж может сколько угодно ругаться с женой. Но не должен позволять делать это другим.

Мы можем сколько угодно ругать своих чиновников и даже Порошенко), но если их ругают наши враги, мы должны давать отпор.

Если Бабенко бьет полицейского полковника и продолжает руководить охранной фирмой - это значит полиция уже или ещё не полиция, а что-то другое.

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Автор
Марк ГордиенкоМарк Гордиенко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Марка Гордиенко
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
На счет Одессы, винтороги не кипяточьте. Большинство флажков в машинах одесситов - желто-голубые и ЕС. На счет преступности - нужно просто херячить воров.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
государство инструмент народа, а если инструмент негоден, то его просто меняют прагамтичным образом без потрясений и истерий. Пригодно или не пригодно это государство? Это легко выяснить оценив его отношение к тому, кто его создал и за чей счет оно живет, реализуя свое назначение. Конституция Украины в ст. 5 заявляет, что власть в Украине принадлежит народу Украины. То есть, исходя из того, что в Украине является высшим законом государство служит народу, а не народ служит государству. Хорошо, тогда как это государство выполняет свое дело, хорошо или плохо они служит народу? Давайте это выясним и тут же поймем, есть ли повод предъявлять претензии, или дело в частностях, которые пройдут. Итак, раз государство служит народу, то государству в полной мере известно кто такой этот народ и что его определяет. То есть, украинское государство служит народу Украины и этот народ - это... это... стоп, как выясняется - нет у украинского государства определения для народа Украины. Украинское государство служит тому, кого само же держит в состоянии полной неопределенности относительно того, что оно собой представляет. Потому, что если такая определенность возникнет - тут же придется считаться с реалиями и действительно служить вполне определенному народу, а не выдавать интересы чиновников государства за интересы народа, что возможно лишь когда само понятие народ Украины - не определено. Последняя кошка в последнем доме последнего хозяина - и та имеет определение и носит имя. Но даже этого народ Украины не получил от украинского государства после того, как создал его служить себе и продолжает это делать в надежде на то, что его ожидания сбудутся. Одесские флаги? Симпатии к нациствующей москве? Безнаказанность криминальных авторитетов? Снявши голову по волосам не плачут, в Украине силами чиновников украинского государства узурпирована власть народа Украины вразрез с нормами Конституции и при полном игнорировании этого факта институтами власти. Лечить надо не болезнь, а организм, но до тех пор, пока неясно что собой представляет этот организм ни о каком лечении и речи быть не может, только еще большее усугубление симптомов всех возможных болезней.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хрен вам бандерлоги, а не Одесса. Это русский город, бандерлогам там не место.
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