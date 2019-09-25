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27 сентября • обновлено в 19:58
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"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

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Мощное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в среду, 25 сентября, вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.

В частности, глава государства заявил, что на Донбассе уже пять лет продолжается война, которую развязала Россия. Вспомнил он и о незаконной аннексии Крыма.

В России начали активно обсуждать речь Зеленского. Сразу же отреагировала пропагандистка, известная украинофобскими высказываниями, Ольга Скабеева.

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В России истерия из-за выступления Зеленского в ООН

В России истерия из-за выступления Зеленского в ООН

"Жалкая подделка: Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины в центре Европы", "Зеленский привез в ООН пулю. Типа Россия агрессор. Порошенко 2.0", "Украинский президент это диагноз", – написала она в своем Telegram-канале.

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

Отметим, речь идет о пуле, которой убили на Донбассе украинского оперного певца Василия Слипака. Зеленский тронул трагической историей о нем.

Присоединились к Скабеевой и топ-издания России. Пропагандисты написали, что Зеленского слушал полупустой зал. Особое внимание уделили тому, что глава Украины выступал на государственном языке.

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

"С трибуны ООН он сейчас демонстрирует пулю (кажется 12,7 мм), которой убило кого-то из украинцев. Старая шарманка снова в деле", – съязвили в сепаратистском Telegram-канале "Зрада чи Перемога".

"Президенты меняются – привычки всё те же", "Судьба всего мира, надо понимать, зависит от Украины", "Пугал Европу", – высказались пропагандисты.

"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский ярко осадил топ-пропагандиста России Евгения Попова. Тот подбежал к главе государства с компрометирующим вопросом о давлении на Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева
Место
Россия
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Раз рашисты истерят, значит Зеля наконец то сказал что то умное. Молодец, мальчик, учится быть президентом.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Забава свидомых вождей-демонстрировать всякую куй ню с трибун уважаемых мероприятий, деби лы бл ат
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Выступление действительно мощное! так еще ни кто не обсерался!
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