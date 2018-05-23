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Максим Глущенко
Максим Глущенко
Эксперт в сфере развития ВПК УкраиныВсе статьи автора

Это действительно грозное оружие с единственным недостатком

17.5т

Хотя переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin состоит на вооружении американской армии с 1996 года, он считается одним из лучших в мире. Ракета с инфракрасной головкой уничтожает большинство танков, нанося удар сверху, то есть по самой незащищенной части. Это действительно грозное оружие с единственным для нас недостатком – высокой ценой. Например, экспортная стоимость Javelin может доходить до $ 250 тыс., при этом около $ 100 тыс. стоит каждый выстрел к нему. Для сравнения: ракета для отечественных "Стугны-П" и "Корсара" примерно в пять раз дешевле.

Как метко подметило недавно американское издание The National Interest, "каждая ракета (Javelin) обычно стоит дороже той цели, которую поражает". Но Javelin на сегодня без сомнения самый эффективный и простой в управлении комплекс.

Я думаю, что такое большое значение его поставкам в Украину придается не столько по военным, сколько по политическим мотивам. Дело в том, что сам факт поставок такого оружия американцами вне зависимости применяем мы его или нет – уже важный элемент демонстрации поддержки, который оказывают далеко не всем. В то же время наши партнеры видимо не хотят, чтобы эти поставки каким-либо образом спровоцировали обострение ситуации в зоне боевых действий. Именно с этим связаны ограничения: ПТРК нельзя использовать на линии разграничения. Пока это оружие имеет в большей степени сдерживающей эффект, чтобы противник сто раз подумал, стоит ли начинать наступление с применением тяжелой техники, ведь потери будут весьма очень ощутимыми.

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Полагаю, что американцы могут пересмотреть свое решение в том случае, если на Донбассе начнется наступление противника с использованием, например, танков.

При этом если говорить откровенно, поставка Javelin – это временное решение проблемы, а не панацея. Ведь стоимость боеприпасов непомерно высока, элементной базы нет. Оснащение нашей армии американскими ПТРК дает нам передышку, чтобы оснастить вооруженные силы своей техникой, тем более, что наработки у нас имеются.

Ближайший украинский аналог - это "Корсар", который при доработке системы наведения, сможет полноценно соперничать с Javelin. "Стугна-П", которая имеет большую дальность, но не так удобна в использовании. Модернизация и производство своих ПТРК позволяет загрузить украинские предприятия ВПК, обеспечить свои вооруженные силы, и даже сделать мощный вклад в собственный экспортный потенциал.

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Автор
Максим ГлущенкоМаксим Глущенко
Тема
вооружения
Место
Украина
Объекты
JavelinСШАракеты
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