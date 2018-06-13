"Это было совершенно": украинцы произвели фурор на популярном шоу в США

Украинская команда потрясла членов жюри и публику популярного шоу America's Got Talent уникальным номером с использованием голографической видеопроекции.

Над созданием необычного номера "The Escape" (Побег) работали хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD, пишет "Главред".

По сюжету главный герой (Томильченко) попадает в виртуальную реальность. Он выбирает прогулку в лесу под аватаром волка. Изначально путешествие кажется обычной прогулкой, однако потом возникает некая ошибка, и пребывание в виртуальной реальности для героя превращается в динамическую гонку на выживание.

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"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно", - рассказал хореограф.

Отмечается, что воплощением визуальной части выступления занималась украинская студия Front Pictures.

"Наша студия создала виртуальный мир вокруг героя с помощью голографической видеопроекции. Мы стремились достичь впечатление, когда на сцене стирается грань между реальным и виртуальным. И судя по реакции публики и жюри, нам это удалось", - рассказал руководитель Front Pictures Юрий Костенко.

В свою очередь, продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл высоко оценил выступление украинцев - он признался, что такого выступления раньше никогда не видел.

"Увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинки произвели фурор на талант-шоу в США.