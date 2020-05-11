"Легче управлять толпой": эксперты признали закрытие парков в Украине фикцией

Нагнетание тревоги путем закрытия парков, в котором признался главный санврач Украины Виктор Ляшко, могло нанести людям психологический вред. Кроме того, теперь у украинцев больше шансов доказать в суде незаконность ограничения своих свобод.

OBOZREVATEL пообщался с психологом и юристом, которые рассказали о последствиях действий власти и признания Ляшко.

Психолог Татьяна Белавина отметила, что психотравмирующее воздействие имело не столько закрытие парков, сколько общая нелогичность действий власти. У людей это вызывало повышенную тревожность, беспокойство и так далее.

"Например, говорят, что солнечный свет влияет негативно на вирус, но при этом запрещают выходить, дышать воздухом и получать солнечные лучи. Это вызывает неопределенность, возмущение. С одной стороны есть тревога реальной опасности, с другой – ощущение, что что-то здесь не так. В этом смысле общее нагнетание, безусловно, психотравмирующее", – рассказала она.

УНИАН

По словам юриста Дмитрия Горлевого, признание Ляшко может послужить дополнительным аргументом в суде о незаконности карантина. Он рассказал, что несколько его коллег уже взялись за подобные разбирательства.

"Это может быть дополнительным основанием и доказательством того, что ограничения были необоснованными и вынуждать людей не выходить на улицу не было необходимости. По сути, все было фикцией, чтобы им было просто-напросто легче управлять толпой", – заявил он.

Также это можно использовать и во время обжалования штрафа, если вам выписали протокол за прогулку по парку или скверу. По словам Дмитрия, большинство дел о нарушении карантина развалились – штрафы по итогу выписали только малому проценту людей.

"Около 90% дел закрыто, небольшая часть была отправлена на дорасследование, но по срокам закрыта и еще одна маленькая часть людей все-таки была привлечена к ответственности, но только потому что люди сами признали себя виновными. Из-за таких действий каждый гражданин имеет право обратиться в гражданском производстве и взыскать моральную компенсацию за нарушение своих прав", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, за какие нарушения карантинных мер могут оштрафовать после его ослабления.