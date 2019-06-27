Об Украине: выяснилась последняя воля звезды фильма "Овод"

59-летний советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов, который умер в Москве, будет похоронен на родной земле - в Киеве.

"Это была его воля, тело кремируют, и прах перевезут в Киев", - сообщила супруга о месте похорон kp.ru. В Москве прощание не планируется.

Андрей Харитонов, iz.ru

"Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея", - подчеркнула вдова артиста. По ее словам, он хотел, чтобы люди запомнили его таким, каким видели его в фильмах – "красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком".

Известно, что в последний год жизни, Харитонов страдал онкологическим заболеванием. О том, что актер болел, знали многие. Коллеги и друзья оказывали ему посильную материальную помощь. Но все это несравнимо с подвигом его жены, которая героически выхаживала смертельно больного мужа.

Андрей Харитонов, iz.ru

Актер известен ролью Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко. Также он сыграл в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).

Как сообщал OBOZREVATEL, нашлось видео последней роли звезды фильма "Овод".

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