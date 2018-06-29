"Это был свет мой": на Закарпатье похоронили жестоко убитого во Львове рома

В четверг, 28 июня, в Серном Закарпатской области похоронили рома Давида Поппа, которого убили во Львове молодые радикалы во время погрома в таборе.

Прощание длилось три дня. На него съехались едва ли не все ромы Закарпатья, в том числе бароны и депутаты ромского происхождения, передает "Громадське".

Катафалк на кладбище тянули две лошади. За ними шла траурная процессия.

"Я вам расскажу про малого. Это был Свет мой, вместо сына, потому что сына я уже похоронил... Малый жизнь любил, он так умел радоваться мелочам", - рассказал дядя покойного Андрей.

Панихиду провел пастор Иштван, который привез с собой тент, гитару и усилители. Депутат Ужгородского горсовета ромского происхождения Мирослав Горват последним приехал на похороны и взял слово.

"Почему? Почему мы, ромы, должны так страдать и с таким страхом жить в Украине? Мы не собираемся отсюда уходить, это наша страна тоже, и мы любим эту страну! Зачем же вы так? Неужели это будет продолжаться? Неужели мы будем хоронить следующих? Нет, не хочется! Потому что мы мирный народ ", - сказал он.

Выступающие говорили ромском и венгерском языках.

Последние несколько лет Давид Попп жил в соседнем селе с гражданской женой Избоей Рац. Вместе с ней и ее родственниками он поехал во Львов собирать мусор и металлолом. И через три дня на них напали.

В Серном на семью Рац обижены из-за того, что мэрия Львова якобы дала Избое и ее раненому брату Раджу помощь на лечение. Тогда как бедная семья Давида за свой счет доставила тело домой и похоронила.

Избоя и Радж не приехали на похороны Давида. Раджа выписали из львовской больницы и теперь полицейские прячут его как важного свидетеля. Место нахождения Избои неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в деле о нападении на табор ромов во Львове был обнаружен "российский след".