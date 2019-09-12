"Это будущее России!" Сенцов безжалостно расправился с робой заключенного: видеофакт

Украинский режиссер Олег Сенцов, который на протяжении пяти лет пребывал в плену и президента РФ Владимира Путина, безжалостно сжег робу заключенного.

На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующее видео.

В ролике можно увидеть, как он поливает бензином одежду узника и прощается с ней.

Сенцов безжалостно расправился с робой заключенного Скриншот

"Попрощался с самой ненавистной вещью на свете", – подписал он видеоролик.

Интернет-пользователи поддержали поступок Сенцова и акцентировали внимание на том, что та же судьба ожидает Кремль.

Скриншот facebook.com/oleg.sentsov

Скриншот facebook.com/oleg.sentsov

Скриншот facebook.com/oleg.sentsov

Скриншот facebook.com/oleg.sentsov

Напомним, что Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ по политическим мотивам. Однако вскоре режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Ранее OBOZREVATEL писал о всех 35 украинцах, которые вернулись в Украину в результате обмена пленными с Россией.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся