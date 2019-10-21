"Это будет смешно!" Коломойский высказался о суициде Гонтаревой из-за "Квартала 95"

Бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил номер "Квартала 95", в котором высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В комментарии "Настоящему времени" Коломойский отметил, что "кварталовцы" шутят над разными политиками и на их номера не стоит обижаться или воспринимать враждебно.

"Когда у людей есть чувство юмора, они спокойно все воспринимают, не обращают внимания и не считают, что это травля. Это наша жизнь!" - сказал бизнесмен.

Он заявил, что вовсе не сочувствует Гонтаревой, раскритиковав результат ее пребывания на должности главы Национального банка Украины.

"Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими", - высказался Коломойский.

"Что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги", - заявил он.

Гонтарева и Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, коллектив студии "Квартал 95" после громкого скандала пояснил свою позицию, подчеркнув, что "юмор – их главное оружие" и они будут с гордостью заниматься своим дело, "даже если это не нравится некоторым политикам".

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