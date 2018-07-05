"Это будет провал": Сенцов передал послание. К нему пустили сестру

В четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан.

По ее словам, они проговорили два часа, передает "Громадське".

Это свидание стало первым за четыре года с момента оглашения "приговора" украинцу.

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"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг. Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал", — сказала она.

По ее словам, Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.

"В частности, он просит (Людмилу) Денисову (украинского омбудсмена. — Ред.), независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал", — сказала Наталья Каплан.

Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но "ничего критического нет".

"Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу", — сказала Каплан.

По ее словам, из развлечений у него — телевизор, он также пишет и редактирует свои старые записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне адвокат украинца обнародовал документы, свидетельствующие о том, что нынешний депутат нелегитимной Госдумы РФ и бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская лично принимала участие в аресте Сенцова.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.